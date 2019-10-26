Başkan Toksöz, görevdeki 200 gününü değerlendirdi

Görevinin çalışmak olduğu bilinciyle halka hizmet üretme, halkın yaşamını kolaylaştırma ve halkın sosyal yaşantılarını zenginleştirmek için çalıştıklarını belirten Toksöz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretinin ardından ilçemize destek arttı ve çalışmalarımız hızlandı. 50 mahallesiyle hizmet bekleyen Yatağanımızda öncelikli olan sorunlarımıza eğilmeye gayret ediyoruz. Seçim sürecinde söylediğimiz gibi artık işimiz çalışmak ve hizmet üretmek” dedi.

Toksöz, 200 günlük faaliyet raporunu, şu şekilde açıkladı: “Gerekli girişimlerde bulunup Yatağan Meslek Yüksek Okulumuza 419 yeni ek kontenjan kazandırarak, öğrenci sayımızı 800'lere taşıdık. Şu anda bu okulumuzda 714 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Meslek Yüksek Okulumuzun iç tefrişatının yapımını özel sektör kanalıyla çözüme kavuşturduk. Yüksekokulumuzun yolunu ve kaldırımlarını, çevre düzenlemelerinin bir kısmını belediye imkanlarımızla gerçekleştirdik. Ayrıca belediye olarak bir kız öğrenci yurdumuzu işletmeye açtık, ikincisi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Ben inanıyorum ki, misafirperver Yatağan halkımız üniversite öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi “Gençlik, geleceğimizdir.”

"Düğün yeri olmayan mahalle kalmayacak"

Toksöz, "Yine altyapı ile ilgili düğün yerlerine yemekhane, bulaşıkhane, depo ve tuvaletler yapıyoruz. Yukarıyayla, Akgedik, Yeşilbağcılar-TOKİ Mahallelerimizi tamamladık. Kafaca, Kadıköy mahallelerimizde inşaatı devam etmektedir. Hiç düğün yerimiz olmayan Mesken, Doğanköy, Katrancı, Gökgedik, Kadıköy'ün betonlama işlemleri yapılmıştır. Buralarda da 20x30 düğün yerleri inşa edeceğiz" dedi.

“Yaklaşık 65 bin metrekare altyapı gerçekleştirdik”

Belediye Başkanı Toksöz, "Parke taşı döşemede de Eskihisar, Çamlıca, Hacıveliler, Bahçeyaka, Gökpınar, Kadıköy, Elmacık, Yukarıyayla, Yava, Madenler, Yatağan Sanayi Sitesi 1 cadde, Dere Mahallesi'ndeki meslek yüksekokulu yollarını yaptık, yapıyoruz. Yaklaşık 65 bin metrekare altyapı gerçekleştirdik. Ayrıca Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkisi için gerekli ödeneği devletimizden aldık. Alt yapı çalışmaları için MUSKİ, Telekom ve AYDEM'e yazılarımızı yazdık. İnşallah önümüzdeki yılın başında parke taşı, yol sorununu çözeceğiz. Yine Yatağan merkez ve mahallelerimizde parke döşeme işimizi aralıksız çözmeye gayret edeceğiz. Yine MUSKİ ile protokol yaparak bozdukları yerleri tamir ediyoruz. Koordinasyonda eksiklik olduğunu gözlemliyor, çözme gayreti içindeyiz" diye konuştu.

"Kırsal mahallelere de doğalgaz gelecek"

Tosöz açıklamasının devamında, "2019 yılı içinde Yatağan'da hiç doğalgaz yatırımı yoktu. Görüşmelerimiz sonucu 10 kilometrelik hattın döşenmesini sağladık. Doğalgazın halkımız için ne kadar ihtiyaç olduğunu biliyor, bu konuda ilgili firma olan Akmercan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Doğalgaz çalışmalarına Madenler ve Akgedik mahallelerimizde başlandı, çalışmalar devam ediyor. Bozarmut, Bozüyük için ilk programlamaya alınmasına gayret ediyoruz. Yine Şahinler, Yeşilbağcılar ve Turgut mahallelerimize de doğalgazı getirmeye çalışacağız.

Altyapı ile ilgili Gölyeri Mevkiinde 1 kilometre asfaltlama gerçekleştirdik. Uzun süre halkımızın şikayetçi olduğu yolu en kısa zamanda devletimizin imkanlarıyla gerçekleştirdik. Yine Çamlıca Mahallemizin Sarıdere Mevkii yolunu asfaltladık" diye ifade etti.

"Sosyal belediyecilikle kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz"

Mustafa Toksöz, “Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışacağız” demiştik. Yine belediyemiz yardımlaşma fonuyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıyoruz. Tabi kamunun kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla komisyon değerlendirmesi yaparak, kararlarımızı alıp yardımlarda bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü araçlar alıyoruz. Belediyeye kazandırdığımız hasta nakil aracımızla, yatan hastalarımızın tedavileri için hastaneye nakil ediyoruz ve aynı şekilde evlerine ulaştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah sosyal belediyecilik anlamında düşündüğümüz güzel projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız."

Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemiz araç parkına araç takviyesi yapmaya gayret ediyoruz. Bir adet çöp kamyonu, hasta nakil aracı, yol süpürme aracımız geldi. Bu ay itibariyle arazöz, Beko-Lader ve hizmet aracımız ile toplu taşımacılık için iki midibüs gelecektir" dedi.

Kırsal mahallelere halı saha

Başkan Toksöz, "Yine üç halı saha yapımımız devam etmektedir. Yeni Mahalle, Gökpınar ve Kafaca mahallelerimiz yıl sonuna kadar halı sahalarına kavuşmuş olacaktır.

Yatağan Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor, Mayıs ayında bitmesini planlıyoruz. Girme Barajı'nın çalışmalarının hızlandırılmasıyla birlikte en kısa sürede inşallah sonuçlandıracağız.

Ayrıca Yatağan'ın en büyük sorunu olarak gördüğümüz İnönü Bulvarıyla ilgili Karayollarıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Alt yapı ile ilgili ufak tefek pürüzler var. Sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde üniversite ile görüşerek bir proje hazırladık. Projenin kabulü ve başlanılması için gayretlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Artık siyaset ikinci planda"

Toksöz açıklamasının son bölümünde ise, "Ayrıca Yatağan Şehir Stadyumu ve gençlik merkezi için ödeneklerimizi aldık. Yine Bozüyük Mahallemizde restorasyon çalışmaları için gerekli ödenek çıkartıldı. Eskihisar Stratonikeia Antik Kenti kazı alanında kamulaştırma için gerekli ödenek de çıkmak üzeredir. Yine vergi borcumuzu da devletimizle mahsuplaştık.

Dediğimiz gibi 31 Mart bitti, siyaset artık ikinci planda, amacımız çalışmak ve Yatağanımıza hizmet etmek.

200 günlük süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, ilçemize gelerek Stratonikeia'yı ziyaret ettiler. Yaklaşık 3 saat gibi bizlere vakit ayırdılar. Bakanlarımıza Yatağan'ın sorunlarının çözülmesi noktasında yardımcı olunması talimatlarını verdiler. Ben, Yatağan halkımız adına kendilerine şükranlarımızı tekrar tekrar iletiyorum" dedi.