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Başkan Uçar gazetecilere yemek verdi

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.


10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça'da görev yapan basın mensuplarına yemek verdi. Başkan Uçar yemekte yaptığı konuşmada, “Onların basın mensubu olarak görevlerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizler görev yaparken basın daima yaptığımız hizmetleri takip ederek yanlışlarımızda eleştiri, doğrularımızı takdir etme görevi vardır” dedi.


Ayrıca Datça kaymakamı Mesut Çoban' da Datçada görev yapan basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya gelerek günlerini kutladı.

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