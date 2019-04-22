Başkan Uzundemir; “Çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesini sağlama gayreti içindeyiz”

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Aydınlar İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Alim Uzundemir'i makamında ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası nedeniyle ziyarette bulunan minikler, Başkan Alim Uzundemir'e çiçek takdim ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili başkan olan okul temsilcisi Muhammet Can Ertuğrul, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e öğrencilerin isteklerini iletti.

Başkan Uzundemir, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, siz çocuklara çok özel bir bayram hediye etti. Öncelikle bu güzel bayramınızı kutluyorum. Dünyada Atatürk gibi başka bir lider yok Atatürk'ün kıymetini bileceğiz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler de bu bilinçle hareket ederek, sizlerin en iyi şartlarda yetişmesi için gerekli altyapıyı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Ortaca Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini yaparak onları geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Çocuklarla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Alim Uzundemir, ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, Aydınlar İlk Okulu Müdür Yardımcısı Muhammet Katı, sınıf öğretmeni Deniz Kaya ve öğrencilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti, hediye takdim etti.