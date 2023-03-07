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Başkan Uzundemir Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret etti

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de partisinin grup toplantısına katılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de partisinin grup toplantısına katılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.


Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir bugün partisi MHP'nin MHP 19'uncu Meclis Grup Toplantısına katıldı. Ankara'ya hem partisinin grup toplantısına katılmak, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile istişarede bulunmak üzere giden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzudemir, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile odasında görüşme gerçekleştirdi.


Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde Ortaca'ya yapılan ve devam eden hizmetler hakkında bilgi verdi.

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