Başkan Uzundemir liselilerin tiyatro oyununu izledi

Ortaca ilçesinde Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Ortaca Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Lütfen kızımla evlenir misin' tiyatro oyunu ilçe protokolü tarafından ilgiyle izlendi.

Ortaca Belediyesi bünyesinde yer alan ve lise öğrencilerinin yer aldığı Sığla Tiyatro topluluğunun sahnelediği ‘Lütfen Kızımla Evlenir misin?' adlı tiyatro gösterisini Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de izledi. Başkan Uzundemir oyun sonrası liseli tiyatro oyuncularını ayakta alkışladı.

Eşini kaybetmiş ve tüm gayesi gözlerini kapatmadan önce kızını evlendirmek olan bir anne ve hayatın sıradanlığına kendini bırakmış mutsuz, umutsuz bir kadın. Ismarlama evliliklerin dayatılmasıyla kendisine karşı daha da hırçın davranan kızıyla annesinin komik öyküsünün anlatıldığı oyun, aynı zamanda ‘Evlilik' meselesinin toplumsal hayattaki yerini de komik bir dille sorgulayıp bu noktadaki çarpıklıkları gözler önüne seriyor.