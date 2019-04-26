Başkan Uzundemir muhtarlarla buluştu

Günlüklü restorandaki kahvaltılı toplantıda Başkan Uzundemir, 31 Mart seçimlerinin ardından önümüzdeki 5 yıl süresince görev yapacak 27 mahalle muhtarı ile buluştu. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Başkan Uzundemir, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni seçilen muhtarları tebrik etti. Kendisinin de Terzialiler Mahalle muhtarı olarak görev yaptığını hatırlatan Uzundemir, “hepinize Allah kolaylık versin, utandırmasın. Muhtarlık vatandaşlara hizmet etmek için çok önemli ve güzel bir görev. Halkla iç içesiniz. Dertlere, sorunlara ilk siz temas ediyorsunuz. Sizlerle uyum içinde çalışmanın öneminin bilincindeyim. Sizlerle beraber ilçemizi yöneteceğiz. Sorunlarımızı çözeceğiz. Beraberliğimizin kıymetini bilelim.” dedi.

Toplantının ardından Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Ortaca İlçe Temsilcisi ve Ekşiliyurt Mahallesi muhtarı İsa Topal, muhtarlar adına Başkan Uzundemir'e çiçek ve hediye takdim etti.

Ardından Başkan Uzundemir ve muhtarlar ilçe için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarının sözünü vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.