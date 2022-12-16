Başkan Uzundemir Üniversite gençliği ile bir araya geldi

Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir Üniversite öğren ileri ile bir araya geldiği buluşmada, gençlerden gelen talepleri dinleyerek onlarla ortak fikir alışverişinde bulundu. Genç neslin bu ülkenin geleceğini olduğunu belirten Başkan Uzundemir, “Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Ortaca'da yaşayacağınız her türlü sıkıntıda Belediyemizin kapısı sizlere açık. Öğrenci kardeşlerimizin ilçemizde rahat ve güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini tamamlamaları bizim için önemli. Çünkü sizler ileride Ortaca'nın, Muğla'nın gönül elçileri olacaksınız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Kiminiz bilim insanı, kiminiz turizm bölgelerindeki hizmet sektöründe bu ülkeye hizmet vereceksiniz” dedi.

Başkan Alim Uzundemir Üniversite gençliğine kendisinin motorsiklet hobisinden bahsederek gençlere mutlaka hobi edinme tavsiyesinde bulundu.