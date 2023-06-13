Başkan Uzundemir, yenilenen parkta inceleme yaptı

Başkan Uzundermir, ekibi ile birlikte parklarda yaptığı inceleme gezisinde yeşillendirme çalışmalarına katılıp parklarda çalışan işçilerle birlikte çiçek dikti.

Park ve bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmaları Yardımcıları Ersan Karakuyu, Fedayi Kılıç, Ferruh Atabey ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Alim Uzundemir, "Yeşilin toprakla bütünleştiği ve yarının çocuklarına yemyeşil, rahatça oynayabileceği nezih bir ortam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda geleceğe nefes verebilmek adına Ortaca Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.