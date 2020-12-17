Başkan yardımcılarına saldıran belediye personeli serbest bırakıldı

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a ve Emel Çakaloğlu'na bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda daha önce çalıştığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenilen K.K., Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartışmaya başladı. Şüpheli, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli, motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan K.K., bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandı. Darp raporu alan başkan yardımcıları, K.K.'dan şikayetçi oldu.

Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tehdit edildiğini ifade eden K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.