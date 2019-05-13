Başkan'ın pazar mesaisi köylerde

Çömlekçi ve Mazı mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinleyen Başkan Aras, kadınlara da karanfil dağıtarak anneler gününü kutladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hafta sonunda Mumcular Mahallesi'ndeki köylerde vatandaşla buluştu. Bundan böyle sık sık gerçekleştireceği halk buluşmalarının ilkini Çömlekçi Mahallesi'nde yapan Başkan Aras, köy meydanında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalardan bahsederek konuşmasına başlayan Başkan Aras, ilk iş olarak Bodrum Belediyesi'ni tüm personeli ve donanımı ile aktif hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bodrum'a yeni bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini kaydeden Aras, "Öncelikle turizm sezonu öncesinde çözülmesi gereken acil hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bodrum'un her mahallesine aynı duyarlılıkla yaklaşacağız. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim bölgelerimizin sorunlarını biliyoruz. Bu amaçla bir Muhtarlık Birimi oluşturduk. Muhtarlarımız, sizlerin sorunlarını doğrudan bize iletebiliyor artık." diye konuştu.

Çömlekçi Mahallesi'nden sonra Mazı'ya geçen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ilk durağı Aşağı Mazı oldu. "Bodrum'dan almaya değil, Bodrum'a bir şeyler vermeye geldik" diyen Aras, bugüne kadar belediyecilik anlamında yapılan hizmetlerin bugünün şartlarına ayak uyduramadığını belirterek "Geçmişte ileriye yönelik planlamalar yapılmadan çalışılmış yani bir adım sonrası düşünülmemiş. Bizler, planlı programlı ve sistemli çalışmak durumundayız. Bizlerin Bodrum'a katacak çok şeyi var. Hiçbir işi oldu bittiye getiremeyiz, bugün çözemiyorsak zamana yayarak ileriye yönelik çözümlerle sorunlarımızdan kurtulmalıyız.”dedi.

Bodrum'un binlerce yıllık medeniyetlerin coğrafyası olduğunu vurgulayan Aras, her bölgenin kendi kimliğine, tarihine, kültürüne yönelik projeler hayata geçireceklerini belirterek yöresel ürünleri ve değerleri ön plana çıkaracaklarını ve turizmle entegrasyonu sağlayacaklarını ifade etti.

Aras'ın bir sonraki durağı Yukarı Mazı oldu. Köy kahvesinde samimi bir sohbet havasında geçen ziyaretin kendilerini şaşırttığını belirten mahalle sakinleri ise daha önce hiçbir belediye başkanının seçimden sonra böyle bir ziyarette bulunmadığını belirterek Başkan Aras'a teşekkür ettiler. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gittiği her mahallede kadınlara kırmızı karanfil vererek Anneler Günü'nü kutlamayı da ihmal etmedi.