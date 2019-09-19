Başkanlar Çalışmaları Yerinde İnceledi

Dr. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Menteşe Kent Meydanı, 2.Etap Kentsel Tasarım Yol Çalışması'nı yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yetkililerden bilgi aldı.

Menteşe ilçesinin Muğla'nın il merkezi bir nevi başkenti olduğunu söyleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden çalışmalarının tamamlanmasıyla sosyal tesis, otopark-ulaşım ve alt yapıda çok değerli yatırımların Muğla'ya kazandırılacağını belirtti. Başkan Gümüş; “Muğlamızın il merkezi konumunda Menteşe ilçemizde Büyükşehir Belediye'mizin çok değerli yatırımları devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında ismini çok değerli bilim insanı ve Cumhuriyet sevdalısı Türkan Saylan'dan alan Çağdaş Yaşam Merkezi vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği bir merkez olacak. Büyükşehir ile işbirliği yaptığımız Menteşe Kent Meydanı yeraltı otoparkı ile şehir merkezindeki trafiği ve ulaşımı rahatlatacak, Kent Meydanı ile de vatandaşlarımızın buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Devam eden kentsel tasarım ve alt yapı çalışmaları sayesinde de Muğlamız güçlü ve modern alt yapı sistemine ve düzenli şehir içi ulaşım ağına kavuşacak. Bu çalışmaları Muğlamıza ve Menteşe ilçemize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla'ya değer katan, vatandaşların daha modern ve huzurlu bir şehirde yaşamasını sağlayan yatırımların il genelinde devam ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir ailesi olarak birbirinden değerli 13 ilçesi olan Muğla için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Dünyada ve Türkiye'de bilinirlikleri, güzellikleri ile adından söz ettiren birbirinden değerli 13 ilçemiz var. Büyükşehir ailesi olarak Muğlamızda yaşayan veya şehrimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın daha huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Muğlamızın il merkezi Menteşe İlçe'mizde devam eden çalışmalarımızı değerli başkanımız Bahattin Gümüş ile birlikte inceledik. İsmini Muğlalı hemşehrilerimizin belirlediği, Atatürk'ün yolunda çağdaş nesiller yetişmesi için ömrünü harcayan çok değerli doktor, akademisyen, Türkiye sevdalısı Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan yaşam merkezimizin inşaatında sona geldik. Tamamlandığında kreşi, kütüphanesi, düğün salonu ve çok amaçlı salonları ile Muğlamızda önemli bir sosyal merkez olacak. Cengiz Bektaş imzalı Muğla Bölge Müze'mizde tamamlandığında tarih ve kültür şehri Muğla'ya büyük değer katacak. Menteşe Belediyemiz işbirliği ile devam eden Menteşe Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı il merkezimizin önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız. Yeraltı otoparkı ile trafiği rahatlatacak, Meydanı ile de hemşehrilerimizin uğrak yeri olacak. Yatırımcı kurumlarla devam ettiğimiz kentsel tasarım, alt yapı ve meydan düzenlemeleri çalışmalarının tamamlanmasıyla Muğlamıza yakışan bir ulaşım ağı vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.