Başkanlardan Turgutreis Yaşam Merkezi'nde inceleme

Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaatı devam eden Turgutreis Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bodrum ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında birincilik ödülü alan Turgutreis Yaşam Merkezi inşaatını başkanlar yerinde inceledi. İçerisinde kent market, çocuk oyun parkı seyir terası, atölye, dükkanlar, sergi alanları ve 50 araçlık otoparkın bulunduğu 7312 metrekare alan üzerine kurulu Turgutreis Yaşam Merkezi inşaatının yüzde 20'si tamamlandı.

12 Milyon TL yatırımla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine yapılan inşaatı ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sahada yetkililerden bilgi aldı ve inşaatı gezdi.

İnşaat tamamlandığında Bodrum'un çok kullanışlı sosyal bir merkeze sahip olacağını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Büyükşehir'in alt yapıdan üst yapılara Bodrum'u yatırım kentine çevirdiğini söyledi ve Başkan Gürün'e teşekkür etti. Ahmet Aras; “Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi olarak uyum içerisinde güzel Bodrumumuz için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz özellikle alt yapı konusunda Bodrumumuzda müthiş bir yatırım hamlesi başlattı. Otogar, liman ve Turgutreis Yaşam Merkezi inşaatlarımız son sürat devam ediyor. Ödüllü proje olan Turgutreis Yaşam Merkezi tamamlandığında farklı fonksiyonları ile kullanışlı bir sosyal merkeze sahip olacağız. Bodrum'a verdiği önem ve yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Dr.Osman Gürün ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla'yı birbirinden değerli 13 taşı olan gerdanlığa benzettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu eşsiz gerdanlığın en özel taşlarından birinin dünyanın ve ülkemizin gözdesi Bodrum olduğunu söyledi.

Başkan Gürün; “Yaşadığımız şehre değer katan hizmetleri ve projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bizler birbirinden değerli 13 taşı olan bir gerdanlık misali eşsiz güzellikteki bir şehirde Muğla'da yaşıyoruz. Bu eşsiz güzellikteki gerdanlığın en değerli taşlarından biri güzel Bodrumumuz. Büyükşehir ailesi olarak alt yapısından üst yapılarına Bodrumumuza ayrı bir önem veriyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği ilçelerimizden olan Bodrumumuzda alt yapıya en büyük yatırım hamlesini başlattık. Devam eden otogar ve liman çalışmalarımızın yanında ödüllü projemiz olan Turgutreis Yaşam Merkezi'mizi de halkımızın hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle keyifli vakit geçireceği, yeni buluşmalara ev sahipliği yapacak Turgutreis Yaşam Merkezi'miz güzel Bodrum'umuza çok yakışacak” dedi.