Basketbol 2. Lig Final Grubu müsabakaları Muğla'da oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen kura çekimiyle Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu

karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligde 20-25 Mayıs tarihlerinde Muğla'da oynanacak olan EBBL Final Grubu müsabakalarında Anadolu Basket, Ankara Kayı, Başkent Yenişehir, Çorlu Belediyesi, Ege Üniversitesi, Geçitspor, İzmir BŞB, Özel İdare Genç, Salihli Belediye, Şutim Spor, Volkan Aksoy Spor ve Yeşilyurt takımları mücadele edecek.

Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda çeyrek final maçlarında A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi, C Grubu birincisi ile D Grubu ikincisi, B Grubu birincisi ile A Grubu ikincisi ve D Grubu birincisi ile C Grubu ikincisi karşılaşacak.

Çeyrek final maçlarının tamamlamasının ardından çeyrek final sıralama müsabakaları oynanacak ve ardından yarı final ve final müsabakaları ile 2. Lig Final Grubu maçları tamamlanarak yükselecek takımlar belli olacak. Final Grubu karşılaşmalarında ilk üç sırayı alan ekipler, 2019-2020 sezonunda TB2L'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

20 Mayıs Pazartesi

12:00 Anadolu Basket - İzmir BŞB.

14:15 Çorlu Belediyesi - Ankara Kayı

16:30 Ege Üni. GSK - Şutim Spor

18:45 Volkan Aksoy Spor - Yeşilyurt

21 Mayıs Salı

12:00 İzmir BŞB. - Geçitspor

14:15 Ankara Kayı - Özel İdare Genç

16:30 Şutim Spor - Başkent Yenişehir

18:45 Yeşilyurt - Salihli Belediye

22 Mayıs Çarşamba

12:00 Geçitspor - Anadolu Basket

14:15 Özel İdare Genç - Çorlu Belediyesi

16:30 Başkent Yenişehir - Ege Üni. GSK

18:45 Salihli Belediye - Volkan Aksoy Spor

23 Mayıs Perşembe

12:00 A Grubu 1. - B Grubu 2.

14:15 C Grubu 1. - D Grubu 2.

16:30 B Grubu 1. - A Grubu 2.

18:45 D Grubu 1. - C Grubu 2.

24 Mayıs Cuma

14:00 Çeyrek Final 1. Müsabaka Galibi - Çeyrek Final 2. Müsabaka Galibi

16:15 Çeyrek Final 3. Müsabaka Galibi - Çeyrek Final 4. Müsabaka Galibi

25 Mayıs Cumartesi

14:00 Yarı Final 1. Müsabaka Mağlubu - Yarı Final 2. Müsabaka Mağlubu

16:15 Yarı Final 1. Müsabaka Galibi - Yarı Final 2. Müsabaka Galibi