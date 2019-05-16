Basketbol 2. Lig Final Grubu müsabakaları Muğla'da oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen kura çekimiyle Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubukarşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen kura çekimiyle Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu
karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligde 20-25 Mayıs tarihlerinde Muğla'da oynanacak olan EBBL Final Grubu müsabakalarında Anadolu Basket, Ankara Kayı, Başkent Yenişehir, Çorlu Belediyesi, Ege Üniversitesi, Geçitspor, İzmir BŞB, Özel İdare Genç, Salihli Belediye, Şutim Spor, Volkan Aksoy Spor ve Yeşilyurt takımları mücadele edecek.
Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda çeyrek final maçlarında A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi, C Grubu birincisi ile D Grubu ikincisi, B Grubu birincisi ile A Grubu ikincisi ve D Grubu birincisi ile C Grubu ikincisi karşılaşacak.
Çeyrek final maçlarının tamamlamasının ardından çeyrek final sıralama müsabakaları oynanacak ve ardından yarı final ve final müsabakaları ile 2. Lig Final Grubu maçları tamamlanarak yükselecek takımlar belli olacak. Final Grubu karşılaşmalarında ilk üç sırayı alan ekipler, 2019-2020 sezonunda TB2L'de mücadele etmeye hak kazanacak.
Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
20 Mayıs Pazartesi
12:00 Anadolu Basket - İzmir BŞB.
14:15 Çorlu Belediyesi - Ankara Kayı
16:30 Ege Üni. GSK - Şutim Spor
18:45 Volkan Aksoy Spor - Yeşilyurt
21 Mayıs Salı
12:00 İzmir BŞB. - Geçitspor
14:15 Ankara Kayı - Özel İdare Genç
16:30 Şutim Spor - Başkent Yenişehir
18:45 Yeşilyurt - Salihli Belediye
22 Mayıs Çarşamba
12:00 Geçitspor - Anadolu Basket
14:15 Özel İdare Genç - Çorlu Belediyesi
16:30 Başkent Yenişehir - Ege Üni. GSK
18:45 Salihli Belediye - Volkan Aksoy Spor
23 Mayıs Perşembe
12:00 A Grubu 1. - B Grubu 2.
14:15 C Grubu 1. - D Grubu 2.
16:30 B Grubu 1. - A Grubu 2.
18:45 D Grubu 1. - C Grubu 2.
24 Mayıs Cuma
14:00 Çeyrek Final 1. Müsabaka Galibi - Çeyrek Final 2. Müsabaka Galibi
16:15 Çeyrek Final 3. Müsabaka Galibi - Çeyrek Final 4. Müsabaka Galibi
25 Mayıs Cumartesi
14:00 Yarı Final 1. Müsabaka Mağlubu - Yarı Final 2. Müsabaka Mağlubu
16:15 Yarı Final 1. Müsabaka Galibi - Yarı Final 2. Müsabaka Galibi