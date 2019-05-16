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Basketbol 2. Lig Final Grubu müsabakaları Muğla'da oynanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen kura çekimiyle Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubukarşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen kura çekimiyle Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu


karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligde 20-25 Mayıs tarihlerinde Muğla'da oynanacak olan EBBL Final Grubu müsabakalarında Anadolu Basket, Ankara Kayı, Başkent Yenişehir, Çorlu Belediyesi, Ege Üniversitesi, Geçitspor, İzmir BŞB, Özel İdare Genç, Salihli Belediye, Şutim Spor, Volkan Aksoy Spor ve Yeşilyurt takımları mücadele edecek.


Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda çeyrek final maçlarında A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi, C Grubu birincisi ile D Grubu ikincisi, B Grubu birincisi ile A Grubu ikincisi ve D Grubu birincisi ile C Grubu ikincisi karşılaşacak.


Çeyrek final maçlarının tamamlamasının ardından çeyrek final sıralama müsabakaları oynanacak ve ardından yarı final ve final müsabakaları ile 2. Lig Final Grubu maçları tamamlanarak yükselecek takımlar belli olacak. Final Grubu karşılaşmalarında ilk üç sırayı alan ekipler, 2019-2020 sezonunda TB2L'de mücadele etmeye hak kazanacak.


Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:


20 Mayıs Pazartesi


12:00 Anadolu Basket - İzmir BŞB.


14:15 Çorlu Belediyesi - Ankara Kayı


16:30 Ege Üni. GSK - Şutim Spor


18:45 Volkan Aksoy Spor - Yeşilyurt


21 Mayıs Salı


12:00 İzmir BŞB. - Geçitspor


14:15 Ankara Kayı - Özel İdare Genç


16:30 Şutim Spor - Başkent Yenişehir


18:45 Yeşilyurt - Salihli Belediye


22 Mayıs Çarşamba


12:00 Geçitspor - Anadolu Basket


14:15 Özel İdare Genç - Çorlu Belediyesi


16:30 Başkent Yenişehir - Ege Üni. GSK


18:45 Salihli Belediye - Volkan Aksoy Spor


23 Mayıs Perşembe


12:00 A Grubu 1. - B Grubu 2.


14:15 C Grubu 1. - D Grubu 2.


16:30 B Grubu 1. - A Grubu 2.


18:45 D Grubu 1. - C Grubu 2.


24 Mayıs Cuma


14:00 Çeyrek Final 1. Müsabaka Galibi - Çeyrek Final 2. Müsabaka Galibi


16:15 Çeyrek Final 3. Müsabaka Galibi - Çeyrek Final 4. Müsabaka Galibi


25 Mayıs Cumartesi


14:00 Yarı Final 1. Müsabaka Mağlubu - Yarı Final 2. Müsabaka Mağlubu


16:15 Yarı Final 1. Müsabaka Galibi - Yarı Final 2. Müsabaka Galibi

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