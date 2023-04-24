Basketbol Anadolu Şampiyonası Muğla'da başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda TBF U-16 Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup maçları Muğla'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup maçları, Muğla Atatürk Spor Salonu ve Menteşe Spor Salonunda 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 13 ilden 15 takımın katılımıyla yapılacak. Şampiyona bugün Menteşe Spor Salonunda 11.00 da İstanbul Yıldızları ve Mardin Nusaybin Belediye maçı ile başladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla'da 2022-2023 sezonunda sayısız organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek Şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup maçları sonunda ilk 4 takım Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.