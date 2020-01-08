Basketbol Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları Menteşe'de yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Basketbol Gençler A Erkek İl Birinciliği Menteşe Spor Salonunda gerçekleşti.

Müsabakaları Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi birinci, Menteşe Gazi Anadolu Lisesi ikinci, Marmaris Özel Uğur Koleji üçüncü, Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi dördündü olarak tamamladı. Dereceye giren takımların ödül ve başarı belgelerini Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı ve Gençlik ve Spor Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu taktim etti. Turnuvada 1'inci olan Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi Grup müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman müsabakalar sonrası yaptığı açıklamada “Okul Sporları Faaliyet Programları ilimizde devam etmektedir, Basketbol Genç Erkek A İl Birinciliği müsabakasını öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamladık, Final maçına ilgi büyüktü, Okul sporları faaliyet programı ile öğrencilerimizi sporla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz, İlimizi gruplarda temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum, Turizmde marka kent Muğla'yı Sporda da marka kent yapma yolunda ilerliyoruz” dedi.