Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 - Bahçeşehir Koleji: 105

ING Basketbol Süper Ligi’nin 13.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 75-105 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Polat Parlakxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz, Erdem İlter 16, Abu 12, Emir Gökalp 5, Caner Ercan, Barış Hersek , Mustafa Baştürk 3, Ömer Faruk Atlı 2, Cook 10, Sercan Ergin, Atkins 8, Frazier 19
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 18, Robinson 13, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 8, Green 12, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı 11, Owens 4, Aldridge 10, Erkan Yılmaz 12
1. Periyot: 12-24
Devre: 28-52
3. Periyot: 46-82