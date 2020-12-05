Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 54 - Darüşşafaka Tekfen: 78

ING Basketbol Süper Ligi’nin 11.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 54-78 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Ozan Çakar
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 4, Fırat Töz, Erdem İlker, Abu 4, Hasan Emir Gökalp 2, Caner Ercan 10, Barış Hersek 2, Mustafa Baştürk, Polat Kaya 2, Cook 14, Atkins 8, Frazier 6
Darüsşafaka Tekfen: Efe Sarıca, Erkan Veyseloğlu 4, Gillon, Luther 8, Doruk Dora 10, Berk Demi 9, Andrews 13, Doğuş Özdemiroğlu 11, Şav 2, Sinan Güler 2, Jerret 17, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 12-24
Devre: 29-45
3. Periyot: 48-61