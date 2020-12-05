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Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 54 - Darüşşafaka Tekfen: 78

ING Basketbol Süper Ligi’nin 11.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 54-78 mağlup oldu.



Salon: Beşkaza Spor Salonu


Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Ozan Çakar


Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 4, Fırat Töz, Erdem İlker, Abu 4, Hasan Emir Gökalp 2, Caner Ercan 10, Barış Hersek 2, Mustafa Baştürk, Polat Kaya 2, Cook 14, Atkins 8, Frazier 6


Darüsşafaka Tekfen: Efe Sarıca, Erkan Veyseloğlu 4, Gillon, Luther 8, Doruk Dora 10, Berk Demi 9, Andrews 13, Doğuş Özdemiroğlu 11, Şav 2, Sinan Güler 2, Jerret 17, Görkem Doğan 2


1. Periyot: 12-24


Devre: 29-45


3. Periyot: 48-61

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