Başkonsolos Gauvin Başkan Aras'ı ziyaret etti

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve beraberindeki heyet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Başkan Aras'ın davetlisi olarak Bodrum'a gelen Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'e Büyükelçiliğin tarım müşaviri François Viel, ekonomi müşaviri Elodie Laugier ve Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak eşlik etti.

Sürdürülebilir tarım ve turizm konularında karşılıklı hayata geçirilebilecek projelerin konuşulduğu toplantıya Fransız heyeti dışında Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Prof. Dr. Cem Şen ve Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber katıldı.

“Şehriniz Çok Güzel”

Toplantının başında konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Burada çok güzel bir hafta sonu geçirdim şehriniz çok güzel, hoş bir şehir. Bu sabah Muğla'daydım ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ile istişare ettim. Bugün burada da önemli konuları konuşmak için son derece memnuniyet duyuyorum. Elbette sizin de ilginizi çekecek, konuşmak istediğiniz konularla ilgili istişare etmek üzere ben de hazır bulunacağım, kültürel konularda dahil olmak üzere.” diye konuştu.

Bodrum, Turizmin Dışında Önemli Bir Tarım Potansiyeline Sahip

Konuşmasına Fransız heyete davetlerini kabul ettikleri için teşekkür ederek başlayan Başkan Aras şunları dile getirdi: “Ben de geçtiğimiz hafta boyunca Brüksel'deydim. Oradan da Malta'da bazı toplantılara katıldım. Özellikle bugün konuşacağımız konularla ilgili ve aynı zamanda turizm ve sürdürebilirlik konusunda da oralarda birçok görüşme yaptım ve Avrupa Birliği'nin bu konulardaki politikalarını takip ettim. Orada gerçekleştirdiğim toplantıların üzerine sizin bu ziyaretiniz aslında daha fazla bir anlam kazandı. Özellikle tarım konusunda Fransa'nın gelişmişliğini biliyoruz. Covid sonrası tarımın önemini de çok çok iyi biliyoruz. Bu nedenle tarım konusunda deneyimlerinizden faydalanmak istiyoruz. Bodrum, turizm destinasyonu olarak bilinmesine rağmen çok önemli bir tarım potansiyeli de taşımaktadır. Özellikle Karaova-Mumcular bölgesi çok verimli topraklara sahip aynı zamanda da yüzlerce yıldır toprağı işleyen çiftçilerin bulunduğu bir bölgedir. Bunun dışında özellikle belediyecilik konusunda da Fransa ile ortak çalışmalar yapmak isterim. Oradan kendimize eşit bir partner bulabilirsek bizim için çok iyi olur. Deneyim paylaşımı çok önemli. Özellikle kültür ve sanat konusunda da, sizin tecrübe ve deneyimlerinizden faydalanmak isteriz.”

Bodrum, Fransız Kültürüne Yabancı Değil

Bodrum'un Fransız kültürüne yabancı olmadığını, Bodrum'da turizmin ilk başladığı yıllardan itibaren Fransızların Bodrum'u tercih etmesinden ve Bodrum'da açılan Fransız tatil köylerinden söz eden Başkan Aras sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “ Asıl söylemek istediğim; Fransız dostlarımızın Bodrum'u sevdiği ama bir süredir burada Covid'in de çok büyük etkisi var, bir süredir ayrı kaldık. Ben şunu da söylemek istiyorum; özellikle ülkemizin vatandaşlarının da Fransa'yı turist olarak çok sevdiğini biliyoruz. Bodrum ile Fransa arasında başlatılabilecek karşılıklı direkt uçuşlar, çok büyük bir katkı sağlayacaktır iki taraf için de özellikle yaz döneminde. Hatta kış döneminde de Bodrum'da yaşayan insanlar Fransa'ya gitmek isteyeceklerdir.”

Toplantı, tarım, çevre, kültür ve turizm konularında farklı başlıklar altında karşılıklı fikirlerin sunulmasıyla yaklaşık 2 saat sürdü.