Başsavcı Dönmez Başkanlığında Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon toplantısı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Başkanlığında gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon toplantısı Muğla İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında yapılırken, kurul toplantısında, ceza infaz kurumlarının yönetimi, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesi konularının ele alındığı açıklandı.