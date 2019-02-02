Baştuğ güven tazeledi

Menteşe Ziraat Odası'nın 25'nci genel kurulu Menteşe öğretmenevinde yapıldı. Kongreye CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Orman ve Tarım İlçe Müdürü Mehmet Kuray, Köy-Koop Genel Başkanı Eray Çiçek, Or-Koop Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çetiner, ilçe Ziraat Odaları Başkanları ve delegeler katıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 2015 yılında ikinci defa göreve geldikten sonra oda üyesi çiftçilerin gelirlerinin arttırılması ve alternatif ürünler konusunda çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Baştuğ, “2018 yılında odamız ve Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen mahallelerde 50 parselden toprak numunesi alarak tahlil edilip sonuçlarına göre çiftçilerimiz bilgilendirilmiş olup tütüne alternatif ürünler tavsiye edilmiştir. Odamızın çalışma alanı içinde bulunan Marmaris'te 661 üye kaydı, Datça ilçelerimizde ise 942 üye kaydı yapılmıştır. Son dört yıl içinde 11 Ziraat Odası ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz İl Koordinasyon Kurulu toplantılarımızda her bölgemizdeki çiftçilerimizin sorunlarını bir kitapçıkta toplayarak üst birliğimiz Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne bildirerek çiftçilerimizin sorunlarına çözüm aradık” dedi.

Genel Kurulda söz alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin bir tarım kenti olduğunu ve kırsal kesimdeki çiftçilerin desteklenmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Başkan Gümüş, “Menteşe'de bir üretici pazarımız var ve biz bu pazarı önemsiyoruz. Üreticilerimiz Perşembe günü dışında ürettikleri ürünlerini bu pazarda satarak gelir elde ediyor. Bunun yanında Belediye olarak yine kırsal alandaki vatandaşlarımız için ot ve Çıntar festivalleri düzenleyerek hem ürünlerini pazarlamalarına katkı sağlıyoruz, hem de ek gelir elde etmelerini imkân tanıyoruz. Bunun yanında Yaraş Mahallemizde düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören Turşu ve Reçel yarışması da büyük ilgi görüyor” dedi.

Genel kurulda yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde yönetim kuruluna Mehmet Baştuğ, Halil İbrahim Kaya, Feyzullah Ören, Erol Altay, Önder Oktay Arslan, Mehmet Ersen, Mehmet Küçük, Hüseyin Avcı, Ali Doğan, Ali Gölge, Semih Soykan, Eyüp Akar, Selahattin Girgin, Adnan Arslan, İrfan Öztürk, Fatih Baştuğ, Ercan Baydur, Alican Dedeoğlu, Memduh Türkoğlu, Ali Şafatlı ve Hüseyin Karatop seçildi.