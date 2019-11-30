Baştuğ'dan zirai ilaç satışı uyarısı

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 13 Şubat'ta yürürlüğe girecek yönetmelik gereği zirai ilaçların Bakanlıkça izin alınmış bayi, toptancı, ruhsatlı firmalardan satın alınması ve gezici firmalardan alınmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yönetmelik 13 Şubat'ta yürürlüğe giriyor

Ziraat Odalarının kamu yararı gözeterek zirai ilaç satışı yaptıklarını belirten Baştuğ, mevcut ilaç satış yerinin yasal düzenleme sonrası yeni yerine taşındığını belirtti. Baştuğ, “13 Şubat 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması' hakkında yönetmelik değişikliği 13 Şubat 2020 yılında yürürlüğe girecek. Bu yönetmelik, Bakanlıkça onaylı, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması ve depolanması ile bu ürünleri toptan veya perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken esasları belirliyor” dedi.

“Bayiler bitki koruma dışında ürün satamaz”

Baştuğ, “Buna göre ilaç satış yerinin en az 20 metrekare büyüklüğünde, havalandırma düzeni, hijyen şartlarına uygun, kapalı dolapların bulundurulması, bitki koruma ürünleri dışında hiçbir ürün bulundurulmamasını kapsıyor” dedi.

“Ürünler sadece bakanlık onaylı bayilerde satılacak”

Kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajları dışında açıkta satışının yasaklandığını belirten Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, “Bitki koruma ürünleri işyerleri ve bakanlıkça onaylı depolar dışında satışı bu yönetmenlik ile yasaklanıyor. Bu ürünler sadece Bakanlıktan onay alan bayilerce satılacak. Bakanlıkça yasaklanmış kullanımı sonlandırılmış, askıya alınmış veya kullanımı kısıtlanmış ürünler satılamaz, bu ürünlerde karekod bulundurma zorunluluğu bulunan ürünler karekodsuz satılamaz. Bitki koruma ürünleri satışı yapılan bayilerde mutlaka sorumlu yöneticinin kendisi bulunmak zorunda” dedi.

“Yönetmeliğe uymayanlar hakkında yasal süreç başlatılacak”

Yönetmenlik hükümlerine uymayanlar hakkında Bakanlık tarafından istenen resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemlerinin durdurulması sonucu haklarında yasal işlem yapılacağının yeni yönetmelikte yer aldığını belirten Baştuğ, “Sahipleri tarafından piyasadan toplatılması gereken ürünlerin sahibi veya sorumlusu tarafından toplatılmaması durumunda bu ürünler bakanlık tarafından toplatılacak. Toplatma masrafının iki katı tutarın sorumlular tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilecek” dedi