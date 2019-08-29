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Batakhane Güzeli'nde kadına şiddet mesajı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Batakhane Güzeli’ni bu kez Bodrum Kalesi Sahnesi’nde yoğun izleyici katılımı ile oynadı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Batakhane Güzeli'ni bu kez Bodrum Kalesi Sahnesi'nde yoğun izleyici katılımı ile oynadı.


Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yaz sezonuna damgasını vuran müzikal oyunu Batakhane Güzeli, yoğun istek üzerine bu kez de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesindeydi. Oyunu; Türk Halk Müziği ses sanatçısı Şakir Öner Günhan ile Eurovision 2016 ve 2019'da San Marino'yu temsilen katılarak finale kalan Türk Şarkıcı ve yapımcı Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi.


Yeşilçam sinemasından esinlenerek izleyiciye “esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrikalarla” dolu bir müzikal keyfi yaşatan oyunun bir sahnesinde verilen “kadına şiddet” mesajı ise gecenin en çarpıcı anı oldu. Oyunun başrolündeki “Aksaraylı Halil”in, birlikte ölmeyi teklif ettiği kadını ve kendisini öldürmesinin ardından sahneye giren Genel Sanat Yönetmeni ve anlatıcı rolündeki Hüseyin Akşen, "Hayır, bu sahne böyle olamaz. Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir nedenle kadınlar öldürülemez, öldürülmemeli" diyerek sahnenin yeniden oynanmasını istedi. İzleyicilerin ayakta alkışladığı bu söylemin ardından sahne yeniden canlandırılarak bu kez mutlu sonla final yapıldı.

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