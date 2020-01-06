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Bataklıkta mahsur kalan inek için seferber oldular

Bodrum’da bir yağhanenin pirine ve atıksu havuzunda mahsur kalan inek itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

Bodrum'da bir yağhanenin pirine ve atıksu havuzunda mahsur kalan inek itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.


Yalı Mahallesi Kuyubaşı Caddesi üzerinde bulunan bir yağhaneye ait pirine ve atıksu havuzuna giren inek bataklıkta mahsur kaldı. İneğin sahibi, hayvanını bir türlü kurtaramayınca çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Olay yerine giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ineği kurtarmak için seferber oldu. Bir itfaiye erine bağlanan halatla bataklığa girdi. İneğin yanına giden itfaiye eri elindeki 2'inci bir halatı ineğe bağladı. Güçlükle alandan çekilen inek sahibine teslim edildi.

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