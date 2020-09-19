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Batan tekneden çığlıklar yükseldi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili’nde gece saatlerinde 19 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne battıktan sonra denize düşen düzensiz göçmenler koyu inletti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Sahili'nde gece saatlerinde 19 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne battıktan sonra denize düşen düzensiz göçmenler koyu inletti.


Akyarlar Sahili'nde düzensiz göçmen taşıyan bir fiber teknenin karadan biraz açıldıktan sonra su alarak batmaya başladı. Teknede bulunan 19 düzensiz göçmenden birisi denizde boğularak, diğeri de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


17 düzensiz göçmenin sağı olarak kurtarıldığı olayda Akyarlar koyunda bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde denize düşen düzensiz göçmenlerin çığlıkları koyu inletti.

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