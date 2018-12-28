Batmanlı çocuklara yardım ettiler

Muğla'nın Milas ilçesindeki özel bir Anaokulu'nda eğitim-öğretim gören öğrenci velileri, hazırladıkları yardım kolilerini Batman'daki çocuklara gönderdi.

Anaokulu öğrenci velileri, Batman ili Beşiri ilçesinde Dayılar İlkokulunda bulunan öğrencilere yardım kolisi hazırladı. İçerisinde, kırtasiye malzemeleri, kışlık giyim, mont, çanta ve benzeri eşyalar bulunan koliler Batman'a ulaştırıldı. Yardım kolilerini teslim alan Batman ili Beşiri ilçesi Dayılar İlkokulu öğretmenleri, kolileri öğrencilere teslim etti. Milas'tan gönderilen yardım kolilerini teslim alan öğrenciler, yardım eden velilere teşekkür etti.