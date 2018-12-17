Bayhan MÜSİAD Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, Türkiye'nin 86 farklı noktasında faaliyetlerine devam eden MÜSİAD, Yeni Genel Merkez'de ‘Türkiye Şube Başkanları Yılsonu Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, toplantıda alınan önemli kararlar hakkında verdiği bilgide, “2018 yılı, anlık değişimlere anlık refleksler verebilme kabiliyetinin sınandığı bir süreçti. Dünya siyaseti ve ekonomisi anlamında zor bir yıl olarak öngörülen 2019'un arifesinde Türkiye, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini 2018 yılında, tüm zorluklara rağmen başlattı. Bu kararı MÜSİAD olarak önemsiyor ve her koşulda desteklediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Türkiye, bugün gelinen noktada büyük bir sosyal, iktisadi, kültürel ve yönetsel dönüşüm içindedir. Değişim sürecini layığıyla tamamlamamız ve 2023 vizyonuna uygun olarak yeniden yapılanmamız için mücadeleden vazgeçmemeli; zorlukları beraberlik duygusu ve itidal içinde karşılamalıyız. MÜSİAD olarak AB sürecini önemsiyoruz. Ancak AB yolunda gösterdiğimiz çabanın somut karşılıklarının da ivedilikle hayata geçirilmesi esastır. 2019 yılı ve sonrası, Türkiye için yapısal ve kurumsal dönüşümler yılı olacaktır. İstihdam, dış ticaret ve üretimdeki en değerli kozumuz olan KOBİ yapılarında başlayacak olası bir domino etkisi için önlemlerin artırılması gerekir. Kurumlar arası senkronizasyonun ve iletişimin hayati önem kazandığı bir virajda MÜSİAD olarak çağrımız, beraber hareket etme yönündedir. Türkiye'nin çok daha güçlü ve değişimler karşısında daha az esnek bir reel kesim oluşturması esastır. Milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve ithal girdi alımlarının mümkün mertebe iç piyasa koşullarında ikame edilmesi esastır. Milli para birimi ile ticaretin tüm şartları sağlanarak süreç, tamamlanmalıdır. Yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini engelleyen uluslararası yanlış yönlendirmeler önlenmeli; bunun için ayrıca bir yatırım diplomasisi hareketi başlatılmalıdır. MÜSİAD olarak yukarıda sıralanan tüm ana ve alt maddelerde çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.