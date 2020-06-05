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Bayram sabahı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden şahıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Ş.'yi (24) tartıştıktan sonra yumruklayan ve ardından bıçaklayarak ölümüne neden olan Selim Ahmet K. (26) kesici ve delici alet ile intihar girişiminde bulunmuştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen şahıs 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Selim Ahmet K.'nin hastanedeki tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alındığı ve ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan Muğla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

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