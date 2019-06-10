Bayram sırası onlarda, sahiller onlara kaldı

Bayram tatilini Marmaris'te geçiren yerli turistler, tatilin sona ermesiyle ilçeden ayrıldı. Yoğunluğun azalmasını fırsat bilen yabancı turistler soluğu sahilde aldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren yerli turistler, dün ilçeden ayrıldı. Yerli turistler, kent merkezinin yanı sıra uzak mahalleler olan Selimiye, Bozburun, Söğüt gibi noktalara rağbet göstermişti. Dönüş yoluna geçen tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yerli turistlerin ilçeden ayrılması ile dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçede, sahiller yabancı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 35 derce olduğu Marmaris'te bazı turistler yürümeyi tercih ederken, bazı turistler güneşlenmeyi tercih etti. Bazı turistler körfezin serin sularında yüzmenin tadını çıkarırken, tercihini tekne turlarından yana kullanan da oldu.