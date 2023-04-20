Bayram tatili öncesi Jandarmadan helikopterli trafik denetim

Ramazan Bayramı tatili öncesi yerli turistin en fazla rağbet gösterdiği Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bayram tatilini huzur ve güve içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'da 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Asayiş, Trafik, KOM ve diğer birimlerde toplam 6 bin 537 personel görev alacak. 24 saat boyunca görev yapacak Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde vatandaşların can güvenliği ve tatillerini huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla hem denetim gerçekleştirecek, hem de trafik ve diğer konularda uyarıcı bilgiler verecek.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgesi olan ve turistik yol olarak bilinen Milas-Ören Mahallesi arasında havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma Trafik Şubede görevli ekipler tarafından helikopterden hatalı sollama, yol üstü araç park etme, emniyet kemeri gibi sürücülerin uyması gereken kurallar ilgi ilgili denetim yapıldı. Karayolu Trafik Kanunu çerçevesinde belirlenen kurallara uymayan sürücüler helikopterden yer ekiplerine bildirildi. Yer ekipleri kuralları ihlal eden sürücüler hakkında yasal işlem gerçekleştirdi.