İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram tatiliyle birlikte korona virüs denetimleri sıkılaştırıldı

Bodrum’da zabıta ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemeye devam ediyor.

Bodrum'da zabıta ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemeye devam ediyor. Ekipler, bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun arttığı bölgelerde ise denetimlerini sıklaştırdı.


Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren otel, restoran, kafe gibi işletmelerde denetim yaparak, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri ayrıca park, sokak ve caddelerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske takmanın önemini anlatıyor.


Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, korona virüs tedbirlerinde eksiklik gördükleri işletmeye ilk seferinde ikaz tutanağı düzenliyor. 3 Gün sonra yapılan kontrollerde eksikliğin giderilmediği tespit edilirse bu sefer cezai işlem uygulanıyor.


Ekipler, Bodrum genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.