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Bayram teknelerden 109 bin 230 kilo katı atık toplandı

Mavi yolculuğun başladığı, eşsiz kıyılara sahip, olan Muğla, bin 480 kilometre ile İspanya’nın sahil şeridinden daha fazlasına sahil şeridine sahip Muğla bayram tatilinde tatilcilerin gözdesiydi.

Mavi yolculuğun başladığı, eşsiz kıyılara sahip, olan Muğla, bin 480 kilometre ile İspanya'nın sahil şeridinden daha fazlasına sahil şeridine sahip Muğla bayram tatilinde tatilcilerin gözdesiydi. “Mavi Deniz Temiz Kıyılar” projesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor.


Kurban Bayramı tatili süresince Muğla Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamaya devam etti. Ekipler denizdeki teklerden bayram tatili boyunca 109 bin 230 kilo katı atık, 46 bin 779 litre pis su ve 115 litrede sintine topladı. Büyükşehir ekipleri 4 günlük bayram tatilinde Akyaka'da 49, Göcek'te 53 olmak üzere toplamda 102 tekneye hizmet verdi.


2014 yılından bu güne kadar 9 bin 558 tekneye hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sakin kent ünvanlı Akyaka'da 4 bin 229 adet tekneye, Dalaman ve Göcek koylarında ise 5 bin 329 tekneye hizmet verdi.

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