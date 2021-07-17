Bayramda Bodrum'a yıldız yağacak

Bodrum'un en güzel koyu olan Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de, bayram boyunca bir birinden ünlü sanatçılar sahne alacak. 9 günlük tatil boyunca Hande Ünsal, Rober Hatemo, Demet Akalın, Serdar Ortaç, Zehra, Derya Bedavacı, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi birçok ünlü isim Azka otelde sevenleriyle buluşacak.

Bardakçı koyunda bulunan Azka otel tatilcilere unutulmaz bir kurban bayramı yaşatacak. Bir birinden ünlü sanatçıların yer alacağı bayram konserleri ise 9 gün sürecek. 16 Temmuz'da Hande Ünsal ile başlayan Azka bayram konserleri, Rober Hatemo, Demet Akalın, Serdar Ortaç, Zehra, Derya Bedavacı, Safiye Soyman ve Faik Öztürk gibi isimlerle devam edecek. Bayram konserleri son dönemin en popüler müzik grubu olan Sakiler ile son bulacak. 1 Temmuzda başlayan ve yaklaşık 3 ay boyunca her gün bir ünlü ağırlayan Azka sahne konserleri 15 Ekim'e kadar sürdürecek.