Bayramın son günü trafik ekipleri havadan denetim gerçekleştirdi

Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından bugün Marmaris Bodrum güzergahında gerçekleştirilen denetimde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik bürosu tarafından yapılan açıklamada, ”Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde 20.04.2023 arefe günü fethiye güzergahı 23 Nisan 2023 günü Bodrum güzergahı 10.00-12.00 saatleri arasında polis helikopteri ile Muğla merkez ilçe büro amirlikleri güzergahları ve bölge istasyon güzergahları ilçe trafik birimlerinin katılımıyla havadan trafik denetimi yapılmış olup herhangi olumsuzluk yaşanmamıştır"ifadesi kullanıldı.