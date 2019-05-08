B.B. Şehir tiyatrosu sezonu kapatıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” adlı oyunu ile 10 Mayıs'ta sezonu kapatıyor.

Ege Bölgesi'nin tek şehir tiyatrosu olan "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu", 27 Mart'ta birinci yılını gala ile kutlamıştı. Bodrum'da 7 kez ve kapalı gişe oynadığı " Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası" ile sezonu kapatacak olan tiyatro, 2018/2019 yılında Muğla, Milas ve Diyarbakır'da da oynamış olup,büyük beğeni ile sanatseverler tarafından alkışlanmıştı.

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen "2019/2020 sezonuna hazırlanmaya başladık. Yeni büyük ve çocuk oyunlarımız için, yaz aylarında provalarımız olacak. Tabii ki bu oyunlarımızın dekor, kostüm, müzik, ışık gibi çok yönlü çalışmaları da var. Perdelerimizi çıtası yüksek oyunlarla açacağız sezon başında. Bodrumlu seyircilerimiz bunu hak ediyor. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar, alkışları ile hep yanımızda oldular." diyerek, bir kez daha Bodrumlu sanatseverleri 10 Mayıs'ta saat 20.30'da Nurol Kültür Merkezi'ndeki sezonun son oyununu izlemeye davet etti.

Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Hüseyin Akşen'in yönettiği “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası”nda ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.