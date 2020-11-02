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Bebek maması hırsızları Datça'da yakalandı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesindeki süpermarketlerden 78 kutu bebek maması çalan hırsızlar Datça’da polisin kovalamacası üzerine yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesindeki süpermarketlerden 78 kutu bebek maması çalan hırsızlar Datça'da polisin kovalamacası üzerine yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Marmaris ve Datça ilçelerindeki süpermarketlerden 78 kutu bebek maması, kozmetik ve tekstil ürünleri hırsızlığı yaşanması üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelileri A.S., S.D. ve B.G.'yi kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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