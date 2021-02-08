Muğla'da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, Muğla'nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Beçin Kalesi ve Ören Yeri için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ilgililerin katılımı ile Milas'taki Beçin Kalesi ve Ören Yeri için hazırlanan destek protokolü taraflar arasında imzalandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'daki tarihi kültürel değerlerin önemine vurgu yaparak imzalanan protokol ile antik kentlerin Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlarla da iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla daha aktif hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Toplantının sonunda Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazılarla ilgili kısa bilgiler sunarak bilgilendirme yaptı. Beçin'deki arkeolojik kazıların 1970'li yıllarda başladığını ve 2010 yılından itibaren kendisi ve ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirten Pektaş, “Beçin antik kentinin, Türkler tarafından ne zaman fethedildiği kesin olarak bilinmemekte. Bununla birlikte 1260'lı yılların başlarında, Karia bölgesini ele geçiren Emir Menteşe'nin vefatından sonra (1291) yerine geçen oğlu Mesud Bey zamanında güneybatı Anadolu sahilleri tamamen fethedilmiştir. Mesud Bey'in ölümünden sonra (1319) oğlu Orhan Bey zamanında Menteşe Beyliği'nin merkezi Milas olmuştur. Günümüzde Beçin'de medresesi bulunan Ahmed Gazi zamanında en parlak dönemini yaşayan Menteşe Beyliği, 1425-26 yılında kesin olarak Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir" dedi.

Geleneksel Türk şehirciliğinin özelliği olan iç kale, sur içi ve sur dışı yerleşimlerinin görülebildiği şehir, 16'ncı yüzyıldan itibaren büyük ölçüde terk edildiği için Anadolu'da orijinal olarak günümüze ulaşmış nadir Türk şehirlerinden birisi olarak ön plana çıktığını kaydeden Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, "2015 yılında tur otobüslerinin ve turistlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik kafeterya, mescit, lavabo ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu karşılama merkezi yapılmıştır. Ayrıca Muğla Valiliği tarafından İç Kale'ye aydınlatma sistemi 2018 yılında kuruldu. Yelli Cami, Yelli Medrese ve Menteşe Mezarlığı ile Kızılhan'dan Seymenlik kapısına kadar uzanan alanda sivil mimarlık yapılarının ortaya çıkarılması yönelik kapsamlı kazı çalışmaları yapıldı. 2021 yılında Yelli Caminin ve Kale Önü Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına başlanılacak. Ayrıca İç Kalenin restorasyonun yapılabilmesi için çalışmalar devam etmekte. Beçin, 2012 yılında UNESCO dünya mirası geçici listesine alındı" diyerek "Beçin Kalesi Milas Ovası'nın kenarında, ovadan 200 metre yükseklikte, düz bir platonun üzerine kuruldu. Kalenin kuzeyindeki dik yamacın üzerinde ve eteklerinde rastlanan kalıntılar, Antik Dönem'de bu alanın nekropol olarak kullanıldığını, Milas Müzesi'nin yaptığı kurtarma kazılarında ele geçen Geometrik Dönem ve Helenistik Dönem'e ait mezarlardan bilinmekte” dedi.