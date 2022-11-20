Bedava tarhana için yağmura aldırış etmediler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Tarhana Festivali'nde vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden bedava tarhana alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından organize edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen 5. Muğla Tarhana Festivali, Menteşe ilçesi Saburhane Meydanı'nda yapıldı. Yerel üretici kadınların da stant açtığı festivale, ilden ve il dışından çok sayıda ziyaretçiler katıldı. Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise yağmurlu havaya rağmen bedava tarhana alabilmek için kuyruk oluşturdu.

İl protokolü tarafından vatandaşlara tarhana ikram edilmesinin ardından konuşma yapan Muğla İçin Gelecek (MİG) Platformu Dönem Başkanı Zafer Çeliköz, platformun 2015 yılında farklı mesleklerden Muğla sevdalıların bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek "Platformumuzun temel amaçları halkımız ve yönetsel kurumlar arasında arabulucu olarak görev almak, hemşehrilerimizin sosyal anlamda hayatlarını kolaylaştıracak fikirler üretip, benzer fikirleri desteklemek, Muğla'mızın geleceği için temel kararların hazırlanması ve uygulanması aşamalarında elimizden geldiğince kurumlarımıza yardımcı olmak, kültürel değerlerimizi korumaya ve tanıtmaya katkı sağlamaktır. İşte bu amaçlar doğrultusunda 2018 yılında kurumlarımızın destek ve katkılarıyla ilk Muğla Tarhana Festivali'ni düzenledik" dedi.

“Tarhana, geleneğimizin simgesi”

Tarhananın şifa ve şefkatin simgesi olduğunu ifade eden Çeliköz; "Burada tarhana tabiki bir simge. Tarhananın içindeki göcesi, yoğurdu, kuru börülcesi, kırmızıbiberi, kemikli eti ve sarımsağıyla, her kesimden, her görüşten ailenin ortak aşı olması sebebiyle birleştiriciliğin simgesi. Hasta olduğumuzda annemizin elinden bize geçen şifa ve şefkatin simgesi. Tarihi sebebiyle geleneğimizin simgesi. Bu yüzden de festival için Muğla'mızın en iyi korunmuş meydanı olan Saburhane Meydanı'nı seçtik" şeklinde konuştu.

“Öğrencimizin resmini afişimizde kullandık”

İlk festivalin ardından gelen olumlu dönüşlerin festivalin devamlılığı noktasında motivasyon olduğunu sözlerine ekleyen Çeliköz; "Bu yaz ise şehrimizin diğer tarihi meydanı olan Şadırvan'da Arasta Müzik Günleri'ni düzenledik. Tarihi sokaklarda klasik müzik, rock, blues ve caz notalarını dinlemek çok keyifliydi. Ayrıca yine bu sene nisan ayında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ‘Gelecekte nasıl bir Muğla?' diye sorduk ve onlar için bir resim yarışması düzenledik. İşte bu seneki afiş de o yarışmadan çıktı. Öğrencimiz Ilgın Durmuş'un altın kadar değerli zeytinimizi, erkeğimizin de kadınımızın da zeybek olmasını, balımızı, bacalarımızı, mavisiyle yeşiliyle doğal güzelliklerimizi anlatan resmi bizi çok etkiledi. Bu yüzden bu seneki afişimizde kullandık. Yeri gelmişken Ilgın'ın ve tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivale Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İçin Gelecek Platformu Dönem Başkanı Zafer Çeliköz ile siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.