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(BEKİR ABİ) Polisi aracın kaputunda sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde dur ihtarında bulunan trafik polisini aracının kaputunda sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dur ihtarında bulunan trafik polisini aracının kaputunda sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı.


Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapılmasının ardından trafik ekipleri Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Yapılan dur ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bu sırada görevli polis memuru aracın durması için önüne geçince sürücünün hareket etmesi nedeniyle polis aracın kaportasında sürüklenmeye başladı.


Ekipler kaçan araç sürücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı. Şüphelinin kullandığı aracın kaportasına tutunan polis memuru kaporta üzerinde bir süre sürüklendi. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis memuru sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.


Yapılan uyarı ateşlerinin ardından aracın kaportasında uzun süre sürüklenen polis araçtan Saburhane mevkisinde düşerek hafif yaralanmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan sürücü Ü.K. tutuklandı.

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