Belediye A.Ş çalışanları personel gecesinde bir araya geldi

Ş. çalışanları 2019 yılı personel gecesinde bir araya geldi.

Trafo Bodrum'da düzenlenen geceye Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Belediye Gıda A.Ş.'den sorumlu meclis üyeleri Kemal Özyurt ve İlhami Özden, Ş. Genel Müdürü Faruk Ulusoy, belediye meclis üyeleri, Belediye A.Ş. yöneticileri ve şirketin farklı birimlerinde çalışanlar ile aileleri katıldı.

Ş. Genel Müdürü Faruk Ulusoy gecede yaptığı konuşmada tüm personeline teşekkür ederek şunları söyledi;

" Bu özel gecenin aktörleri yıllardır büyük bir özveriyle gayretle işini severek yapan gıda A.Ş. çalışanları olan sizlersiniz. Öncelikle dönem içerisinde vefat eden çalışma arkadaşlarımız Şefim Öztaşkın ve Murat Kayacık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yıl boyunca azimle, fedakarlıkla çalıştınız ve dinlenmek en çok sizlerin, eşlerinizin ve ailelerinizin hakkı. Genellikle sabah erken ve gece geç saatlere kadar çalışıyoruz ama bildiğiniz üzere yaptığımız iş kamusal bir iş. İlçemizin, bölgemizin ve turizmimizin gelişmesi için bizler dinamo görevi görüyoruz. Dolayısıyla beraber bu işi üstleniyoruz. Aynı zamanda da sorumluluğumuz oldukça fazla. Sizler olmadığınız zaman bizlerde bu işin altından kalkamayız. Sizler bizim yüz akımızsınız. Siz çalışma arkadaşlarım şartlar ne olursa olsun bir olmayı ve biz olmayı bildiniz. Yüreklerinizi ortaya koyarak gece bekçisinden aşçısına, kasiyerinden otopark görevlisine, palamarcısından yüzme antrenörüne, tiyatrocusundan müze görevlisine, kaptanından elektrikçisine, garsonundan komisine ve diğer tüm çalışanlarımıza gıda A.Ş.'de çalışmanın gururunu yaşayan ve yaşatan siz değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum."

Ulusoy'un konuşmasının ardından gecede, 2019 yılı gıda ve hijyen standartlarına göre yıl içinde yapılan puanlamaya göre en iyi dereceyi alan 3 işletmeye kupa verildi. Yapılan puanlamalar sonunda Gümbet Kafetarya birinci, Bitez Kafe ve Restaurant ikinci, Yelken Kafeterya ise üçüncü oldu. İşletmeler arasında fazla bir puan farkı olmadığını belirten Ş. Genel Müdürü Faruk Ulusoy tüm işletmelerin çalışanlarına teşekkür ederek, diğer kafe ve restoranların çalışanları ile Ş.'ye bağlı diğer birim çalışanlarını tek tek sahneye çağırarak teşekkür madalyası takdim etti.