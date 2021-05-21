Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov'dan işbirliği

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov bir dizi ziyaret için geldiği Marmaris'te Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. Ziyarette kardeş şehir ilişkileri ve sportif konularda işbirliği yapılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya gelen Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Rustamov, Marmaris'in Ukrayna için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyerek, Ukrayna'dan gelen misafirlerin Marmaris'te en iyi ve güvenli bir şekilde ağırlandığını belirtildi. Öte yandan ilişkileri geliştirmek için Ukrayna'dan bazı şehirlerin Marmaris'le kardeş şehir olabileceğini de sözlerine ekleyen Rustamov, kamp için Antalya'yı tercih eden bazı takımların da Marmaris'e gelebileceğini belirtti.

Başkan Oktay, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile bir süre görüşerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Marmaris'te çok sayıda Ukraynalı vatandaşa ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Oktay, “Artık onlar da bizim hemşehrimiz. Ukrayna'dan hem çok turist alıyoruz, hem de yerleşik nüfusumuzda çok sayıda Ukraynalı vatandaşımız var. İlişkilerimizi sıcak tutmak için her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Spor tesislerini yabancı takımları ağırlayabilecek düzeye getirmek için çalışmaların hızla sürdüğünü de ifade eden Oktay, “Bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız” diyerek sözlerini noktaladı.