Belediye, elde kalan mandalinaları satın alacak

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mandalina üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın alacak.

Yazlık-kışlık fideden tohuma, gübreden tarım aletlerine, ilaçlamadan budamaya kadar tüm imkanlarıyla çiftçinin, üreticinin yanında olan Bodrum Belediyesi verdiği satın alma garantisi ile de üretime katkıyı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) iş birliği ile tonlarca mandalina alınarak anlaşma yapılan zincir market ile Türkiye'nin birçok noktasında Bodrum mandalinası satışı sağlanmıştı. Coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının dalında kalmaması, üreticiye destek olunması için bu yıl da Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın çağrısı ile satın alma garantisi verildi. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve TARKO iş birliği içinde yürütülen çalışmalarda üreticilerin elinde kalan ürünler alınarak tüketiciyle buluşması sağlanacak.