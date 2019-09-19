İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Bodrum’da belediye hizmetini vatandaşın ayağına getireceğini ve bundan sonra belediye kapılarında uzun bekleyişlere son verileceğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini birer birer gerçekleştiriyor.

Bodrum'da belediye hizmetini vatandaşın ayağına getireceğini ve bundan sonra belediye kapılarında uzun bekleyişlere son verileceğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini birer birer gerçekleştiriyor.


Başkan Aras'ın talimatları doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü İskan Şefliği ekipleri, belediye tarafından verilen yapı kullanım izin belgelerini (İskan Belgesi) vatandaşlara yerinde teslim etme dönemine başladı. Daha önce vatandaşların belediyeye gelerek teslim aldığı belgeleri artık Bodrum Belediyesi ekipleri vatandaşların adresine götürüyor. Uygulamayı ilk olarak Ortakent ve Mumcular'dan başlatan ekipler, her iki mahallede toplam 16 konuta yapı kullanım izin belgelerini teslim etti. Karşılarında belediye ekiplerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yeni uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını dileyen yeni iskan sahipleri, bu hizmetten dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.