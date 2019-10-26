Belediye hizmetlerine yüzde 15 zam

Oturum sonunda Milas Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 180 milyon olarak belirlenmesine ve Belediye Hizmetlerine ise yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda yapılan toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “Ordumuzun Mehmetçiğimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği bu başarılı hareket sebebiyle Milas Belediye Meclisi olarak harekâtın arkasında olduğumuzu, ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hareket sırasında hayatını kaybetmiş Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet diliyoruz yaralı askerlerimize ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda başarılı şekilde oradaki görevini yerine getirmiş ve halen aynı bölgede görevini şanla şerefle yerine getirmeye çalışan tüm Mehmetçiklerimize buradan şükran duygularımı gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda hiç kimsenin burnu kanamadan görevini tamamlamış olarak ülkemize dönmelerini bekliyoruz. Yine Toplantının akabinde bir kaç gün sonra En büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramını kutlayacağız. Sizlerin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Anı zamanda Cumhuriyet bayramı akşamı yapılacak kortej yürüyüşüne tüm meclis üyelerimizin ve halkımızın katılımını bekliyorum” dedi.

Ekim ayı meclis ikinci oturumunda; Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,2020 Performans Raporu, 2020 yılı Bütçesi ve takip eden iki yılın bütçe tasarısı, 2020 Mali yılı Bütçe Kararnamesi, 2020 yılı Gider Bütçesi,2020 yılı Gelir Bütçesi, 2020 yılı Bütçesine ait Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması, 2020 Mali yılını izleyen iki yılın (2021-2022) Bütçe tasarısının görüşülmesi, 2020 yılına ait ayrıntılı harcama programı ve Finans programı ve 2020 yılı içinde hizmet karşılığı alınacak ücret tarifeleri görüşüldü.

Meclis üyesi Murat Yazar tarafından okunan raporlar meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Ekim ayı meclis ikinci oturumu sonunda Milas Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 180 milyon olmasına ve hizmet karşılığı alınacak ücretlerin %15 oranında arttırılmasına karar verildi.

Defin hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Sağlığında defin isteyen vatandaşlardan 500 TL alınacak. Labranda su ücret fiyatları yüzde 2 ile yüzde 4 arasında arttırıldı. Sadece 5 litrelik damaca su üzerinde yüzde 8'lik zam yapıldı. Bunun dışında belirlenen gelir tarifelerinde %15 i geçmeyecek şekilde artırılmasına karar verildi.

Oturum dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.