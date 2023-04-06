Belediye iftar programları devam ediyor

Bodrum Belediyesi'nin iftar programları çerçevesinde Karaova bölgesi mahallelerinde Başkan Aras ile vatandaşlar bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan ile birim amirlerinin katıldığı iftarlarda binlerce kişi bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Ramazan Ayı boyunca sürecek olan iftar programları Bodrum'un çeşitli mahallelerinde sürerken son olarak Çamarası, Sazköy, Tepecik, Kemer, Bahçeyaka, Çömlekçi, Yeniköy, Yukarı Mazı, Aşağı Mazı, Çırkan ve Konacık'ta devam eden programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Düzenlenen iftar programlarında, Başkan Aras ve beraberindekiler vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirirken çocuklara da pamuk şeker ikram edildi.

Hacivat-Karagöz gösterisi ile renklenen iftar programının ardından vatandaşlarla bir süre daha sohbet eden Başkan Aras, bütün Bodrum'un desteğiyle hem Hatay'da hem Malatya'da hem de bölgenin birçok yerinde afetzede vatandaşlara yardımlar götürdüklerini belirtirken “Allah hepinizden verdiğiniz destekler için razı olsun. Kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmuyor. O yüzden hep beraber el ele kol kola bu acıları geride bırakacağız. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, soframızı paylaşmak, ekmeğimizi bölüşmek çok güzel. Ben davetimizi kabul edip burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarımada iftar programları

Bodrum Belediyesi iftar programları 6 Nisan akşamı ise İslamhaneleri-Gürece mahallelerinde iftar sofrası kurulacak. 7 Nisan akşamı Akçaalan, 8 Nisan'da Gündoğan, 9 Nisan günü ise Torba ve Akyarlar'da belediyenin iftar programı gerçekleştirilecek.