Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Menteşe Tapu Müdürü Mehmet Satır arasında imzalanan protokolle, Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması ve vatandaş memnuniyeti hedefleniyor. İşbirliği ile iki kurum arasında kurulacak veri bağlantısı sayesinde güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişim, paylaşım ve kullanım sağlanacak. Böylece tapuda işlem yapması gereken Menteşeliler bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

Pandemi döneminde önemli bir protokol

Menteşelilerin hayatını kolaylaştırmak yolunda atılan adımların önemine dikkat çeken Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu tam kapanma ve pandemi döneminde vatandaşlarımızın kurumlar arasındaki işlerini kolaylaştırmak adına önemli bir protokole imza attık. Protokol ile halkımızın zaman kaybetmeden işlemlerini daha hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanacak, kurumların da iş yükü azalacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.