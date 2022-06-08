Belediye işçisi ağaçta asılı halde bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediyede çalışan ve kendisinden üç gündür haber alınamayan işçi, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi Onur Duran'dan 3 gündür haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Duran'ın bulunması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, Köyceğiz Yayla Mahallesi Çamyüz mevkiindeki ormanlık alanda, Onur Duran ağaca asılı halde ölü bulundu. Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra Adli Tıp Kurumundan getirilen Duran'ın cenazesi, bugün Gelişim Mahallesi'ndeki evinden alınarak, kılınan cenaze namazının ardından Köyceğiz Boğsa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası Onur Duran'ın genç yaşta ölümü ailesini, mesai arkadaşlarını ve Köyceğizlileri yasa boğdu.