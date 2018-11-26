Belediye personeline etkili iletişim semineri

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yıllık eğitim planı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "Etkili İletişim Semineri" düzenlendi. Bodrum Belediyesi Ortakent Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimler, Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanı Zeynep Tuncel tarafından verildi.

Etkili iletişimin önemine özellikle vurgu yapan Tuncel, iletişimin tüm hayata yayılan bir süreç olduğundan ve doğru iletişim kurmanın öneminden bahsetti. Tuncel "Bodrum Belediyesi olarak sene boyunca toplam 160 saat civarı Hizmet İçi Eğitim gerçekleştirdik. Bu da kişi başı yaklaşık 8 ila 10 saat arası demek. Eğitim hiç bitmeyen bir yolculuk ve sürekli tekrarlanması gerekir. Farkında olmadan umursamadığımız veya ne kadar önemli olduğunu unuttuğumuz birçok konuyu hatırlamamız ve tazelememiz gerekiyor. Etkili İletişim Eğitimini, geride bıraktığımız 5 yıl içinde birkaç defa gerçekleştirdik. Her defasında keyifli sohbetler eşliğinde birçok paylaşımda bulunduk. Bu son eğitimimizde de, tüm yarımadadaki Temizlik İşleri personeline 5 ayrı grupta karşılıklı oyunlar oynayarak iletişim konusunda dikkat çekmeyi hedefledik" dedi.

İnteraktif olarak gerçekleşen eğitim seminerinde yaşanan ilginç anlar ve diyaloglar salonda kahkahaların yükselmesine neden oldu. Eğitim süresince oluşan sohbet ortamında temizlik personellerinin, işleri sırasında yaşadıkları sorunları anlatması ve takım arkadaşları ile zaman zaman yaşanan iletişim kazalarına değinilmesi, etkinlikte keyifli anlar yaşattı.

Temizlik İşleri Müdürü Nilay Karamustafaoğlu, "Bu eğitimlerde temizlik personellerinin görev yaptıkları yerlerde vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik. Belediyemizin sokaktaki yüzü olan çalışanlarımızın, Bodrum Belediyesi'ni her zaman en iyi şekilde temsil etmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı, süpürgeciler, moloz taşıyanlar, çöp toplayıcılar, temizlik araçları şoförleri dahil olmak üzere seminer programına toplam 400 personel katıldı.