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Belediye personeline, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Menteşe Belediyesi, kamu yönetimi hizmetleri sınıfında yer alan toplam 198 personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.


Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde verilen eğitimlerde personele, yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, ilk yardım, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü gibi genel, sağlık ve teknik konular hakkında bilgiler verildi.


Eğitimler sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet verildiğini belirten Başkan Gümüş, “Personelimize yönelik eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Bu eğitimlerle amacımız, personelimizde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç oluşturmak ve bunu hayatlarının her alanında uygulamalarını sağlamak. Bilinçli personelle vatandaşlarımıza daha verimli ve daha kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi. Menteşe Belediyesi iş güvenliği uzmanları ve hekimleri tarafından verilen eğitimler iki gün sürdü.

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