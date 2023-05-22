İhlas Haber Ajansı

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Belediye personeline temel yangın eğitimi verildi

Bodrum Belediye personeline yangın müdahale konularında eğitim verildi.



Eğitimde yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri, yangın tipleri hakkında teorik bilgiler Bodrum Belediye AŞ Toplantı Salonu'nda verilirken söndürme ve müdahaleyle ilgili yangın tüplerinin kullanımı, yangın battaniyesi kullanımı konularında tatbiki eğitimler de Bodrum Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı ve Ayşe Nur Öztaş tarafından verilen eğitimler 2 hafta boyunca sürecek. Tüm Belediye AŞ personelini kapsayan Temel Yangın Eğitimi, 50'şer kişilik gruplarda toplam 450 kişiye verilecek.

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