Belediye Şehir Tiyatrosu ‘Nafile Dünyası' ile kapalı gişe oynadı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu üçüncüsünü oynadığı “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası"nı, bir kez daha kapalı gişe oynadı.

17 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” adlı oyunu ile 2019 sezonunu açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bodrumluların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Biletleri Herodot Kültür Merkezi'ndeki gişeden ve Biletix'ten satışa sunulan oyun, yoğun katılım ve adeta izdiham nedeniyle beş dakika geç başladı. Görevliler, oyunu izlemek isteyen Bodrumlulara, 22 Şubat'ta bir kez daha oynanacağının bilgisini vererek kapıları kapatmak zorunda kaldı.

Oyunun bitiminde görüşlerini sorduğumuz izleyiciler “Kadrodaki profesyonellerin oyunculuğunun yanı sıra, genç oyuncuların da başarısı gözümüzden kaçmadı. Dekor ve kostüm, ses, ışık gerçekten çok profesyonelceydi. Çok yüksek rakamlarla izlediğimiz özel tiyatroların bazılarına fark atacak kadar iyi sahneye konmuş bir oyundu. Bunu söylemeden geçemeyeceğiz. Kısacası çıtası çok yüksekti” dediler.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve tiyatro, sinema ve dizilerde oynayan Nafile Dünya'nın ünlü oyuncuları ise “Tiyatro öyle bir macera ki, inanın hala aynı heyecanı yaşıyoruz. Bodrum'da kurumsal olarak bir şehir tiyatrosunun kuruluşunda yer almak da bizleri son derece mutlu ediyor. İzleyicilerimizin bizi yalnız bırakmak bir yana, her oyunda kapalı gişe oynayacak kadar yanımızda olmaları, alkışlarıyla bizi onurlandırmaları, inanın her şeyin ötesinde bir mutluluk bizim için. Genç oyuncu arkadaşlarımızla da, son derece uyumlu oyun çıkarmamız da ayrı bir keyif bizim için" diyerek Bodrumlulara teşekkür etti.

Bodrum'da iki kez kapalı gişe oynayan, Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın ölümsüz eseri Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası'nda ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.